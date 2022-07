India vs England: जल्दी OUT होते ही इस खिलाड़ी पर फूटा फैंस का गुस्सा, 'बैटिंग नहीं सिर्फ डांस करवाओ'

India vs England: सारी दुनिया की निगाहें भारत और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच पर लगी हुई हैं. आखिरी दिन भारतीय टीम को जीतने के लिए 7 विकेट की दरकार है. वहीं, इंग्लैंड को 119 रन बनाने हैं. इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) दोनों ही पारियों में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और कमाल का खेल नहीं दिखा पाए. अब उनके ऊपर फैंस का गुस्सा फूटा है.

अय्यर हुए फ्लॉप

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में श्रेयस अय्यर बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए. वह रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. पहली पारी में उन्होंने 15 रन बनाए. वहीं, दूसरी पारी में 19 रन बनाए. दूसरी पारी में दोनों ही पारियों में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने अपना विकेट शॉर्ट बॉल पर गंवाया. टेस्ट क्रिकेट में वह शॉर्ट बॉल को छोड़ नहीं पा रहे हैं और स्ट्रोक लगाने के चक्कर में आउट हो रह हैं. श्रेयस अय्यर टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं.

फूटा फैंस का गुस्सा

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से जब दूसरी पारी में बढ़िया इनिंग की उम्मीद थी. तब वह अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए. इस पर सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा कि श्रेयस अय्यर का करियर सुरेश रैना की तरह जल्दी ही खत्म हो जाएगा. वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छे डांसर हैं. वहीं, एक यूजर ने लिखा है कि शॉर्ट बॉल पर श्रेयस अय्यर से बढ़िया जसप्रीत बुमराह स्ट्रोक लगाते हैं.

Unpopular opini Bumrah plays better short ball than shreyas iyer #ENGvsIND

Shreyas Iyer struggling against short ball is not a major issue. His weakness being exposed to the opponents makes it bigger. He desperately needs to come over it to play more red ball cricket. #INDvENG #shreyasiyer

Shreyas Iyer and short ball .now every bowler knows if u want to take his wicket use short length ball and rest he'll help you out to throw his wicket. #INDvENG

Shreyas Iyer is a good dancer. So much so that he dances on the cricket pitch too. Bouncer is his favourite tune. #ENGvIND

Iyer is going to Raina way.

The had just moved a chap from deep cover to midwicket and he holes out to guy.

Can't play the short ball.

Will have a very short test career it he doesn't fix it.

— Arun Krishnan July 4, 2022