India vs England: इस प्लेयर को टीम में जगह ना मिलने पर बुरी तरह भड़के फैंस, कहा-BCCI तबाह कर रही करियर

India vs England: भारतीय टीम ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में इंग्लैंड को 50 रनों से हरा दिया. इस मैच में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने अर्शदीप सिंह को पहली बार टीम इंडिया में मौका दिया, लेकिन स्टार बल्लेबाज को नजरअंदाज कर गए. इसी वजह से बीसीसीआई पर फैंस का गुस्सा फूटा है.

इस खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन (Sanju Samson) को मौका नहीं दिया है, जबकि संजू सैमसन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे. उन्होंने आयरलैंड दौरे पर 77 रनों की तूफानी पारी खेली थी. संजू सैमसन विस्फोटक बैटिंग में माहिर प्लेयर हैं. फिर भी इतने खतरनाक खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है.

सेलेक्टर्स ने हमेशा किया नजरअंदाज

सेलेक्टर्स ने जितने मौके ईशान किशन (Ishan Kishan) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को दिए उतने मौके संजू सैमसन को नहीं मिले, जबकि वह आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में रन भी बना रहे हैं. संजू सैमसन की कप्तानी में ही राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल तक का सफर तय किया था. उन्होंने आईपीएल 2022 के 14 मैचों में 489 रन भी बनाए.

फैंस का फूटा गुस्सा

संजू सैमसन को सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड (England) के खिलाफ सिर्फ पहले ही टी20 मैच में जगह दी और उसमें भी रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बनाया. एक यूजर ने लिखा है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि संजू सैमसन टी20 क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हैं फिर भी बीसीसीआई उन्हें नजरअंदाज कर रही है.

Sanju samson is undoubtly one of the best batsman in T20 in last few years and he has also showned his potential in International T20.

But why is he getting ignored by bcci #SanjuSamson pic.twitter.com/ClQ83Ddd53

— Sanju SamsonJuly 7, 2022