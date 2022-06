IND vs ENG: टीम इंडिया के लिए खेलना नहीं चाहता ये खिलाड़ी? लोग बोले- सिर्फ IPL के लिए रहता है फिट

Team India: भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलेगी. पिछले साल खेली गई इस सीरीज में भारतीय टीम पहले से 2-1 से आगे है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आखिरी मुकाबला अगले महीने खेला जाएगा. हालांकि इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया का एक बल्लेबाज टीम से बाहर हो गया है, जिससे फैंस खासे नाराज हैं.

भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. राहुल अब अपनी चोट के इलाज के लिए जर्मनी जाएंगे. इससे पहले, चोट के कारण राहुल नई दिल्ली में शुरुआती मैच से कुछ घंटे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे. राहुल के इस अहम समय पर टीम से बाहर होने पर क्रिकेट फैंस को काफी गुस्सा आया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है.

राहुल के बाहर होने पर टीम इंडिया के फैंस काफी नाराज हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से को जाहिर किया है. फैंस का कहना है कि जब भी टीम इंडिया को कोई अहम मैच खेलना होता है तो राहुल चोटिल हो जाते हैं और आईपीएल खेलने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं. सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन राहुल को लेकर वायरल हो रहे हैं.

He will be ready for next IPL to score another useless 700-800 runs. Overrated !!

@klrahul played whole ipl without any hint of any problem....and now this....India cricket fans r being fooled on mass level.....dont consider them as hero....one day ppl will show them place like they did to bollywood....that time is near

