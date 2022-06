IND vs ENG: वसीम जाफर और माइकल वॉन के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर, भारतीय दिग्गज ने कर दी बोलती बंद

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो पिछले साल कोरोना की वजह से टाल दिया गया था. इंग्लैंड दौरे पर भारत को तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है. इससे पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर और इंग्लैंड पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया.

वसीम जाफर और माइकल वॉन के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर

हुआ यूं कि भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान से अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. वसीम जाफर ने अपनी फोटो शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, 'होम ऑफ क्रिकेट में सूरज चमक रहा है और मौसम सुहाना है.' इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने वसीम जाफर की इस फोटो पर तंज कस दिया.

माइकल वॉन ने किया ये कमेंट

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने वसीम जाफर की इस फोटो पर तंज कसते हुए लिखा, 'वसीम क्या आप यहां मेरे पहले टेस्ट विकेट के 20 साल पूरे होने पर आए हैं?.'

Is it the 20th anniversary of my first Test wicket you are here for Wasim ? https://t.co/7Ul5Jw62ra

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 20, 2022