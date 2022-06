India vs Leicestershire: प्रैक्टिस मैच में ही निकला टीम इंडिया का दम, रोहित समेत ये सभी बल्लेबाज बुरी तरह फेल

India vs Leicestershire Practice Match: भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना है. इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से पहले ही आगे है और कप्तान रोहित शर्मा की सेना के पास अंतिम मैच जीतकर इतिहास रचने का अच्छा मौका है. इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम लीस्टरशर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भिड़ रही है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की हालत काफी खराब नजर आ रही है.

लीस्टरशर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के बड़े-बड़े बल्लेबाज फेल साबित हुए. खुद कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर थोड़ी देर बल्लेबाजी करके वापस लौट गए. रोहित 25 तो उनके साथी ओपनर शुभमन गिल सिर्फ 21 रन बनाकर वापस लौट गए. ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में भी ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे. पहले दिन लंच तक टीम इंडिया ने 90 रनों पर ही अपने 5 विकेट खो दिए.

रोहित और गिल के अलावा टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी बुरी तरह फ्लॉप रहा. सिर्फ विराट कोहली को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका और एक के बाद एक आते जाते रहे. इस क्रम में हनुमा विहारी ने पूरी 23 गेंद खेलने के बाद सिर्फ 3 रन बनाए. ऐसा ही कुछ हाल श्रेयस अय्यर का भी रहा और वो तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए. हैरानी तो तब हुई जब रवींद्र जडेजा भी ऐसे ही सस्ते में वापस लौट गए.

| Rohit (25) c Sakande, b Walker.

Rohit pulls a short ball from @RomanWalker17 up into the sky, @AbiSakande is under the catch. @imVkohli walks to the middle. Watch him bat.

IND 50/2

