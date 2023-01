IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड के बीच एक ही दिन में खेले जाएंगे 2 टी20 मैच, सामने आया हैरान करने वाला शेड्यूल

India vs New Zealand T20 Match: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ LIVE) के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 जनवरी को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेला जाएगा. इस सीरीज में भारत की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, वहीं मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) न्यूजीलैंड की कप्तानी करते नजर आएंगे. दोनों देशों के फैंस को इसी दिन एक और भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच देखने को मिलेगा. आइए आपको बताते हैं उस मैच की सारी डिटेल्स.

एक ही दिन में खेले जाएंगे 2 टी20 मैच

भारत बनाम न्यूजीलैंड की मेंस टीम 27 जनवरी को टी20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने होंगी. वहीं दूसरी तरफ 27 जनवरी को ही भारत और न्यूजीलैंड अंडर19 महिला टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड की टीम से होने वाला है. दोनों सेमीफाइनल के विजेता रविवार को फाइनल में भिड़ेंगे जो पोचेफ्स्ट्रूम में ही आयोजित होगा.

भारतीय टीम जीत की बड़ी दावेदार

सुपर सिक्स राउंड की शुरूआत में भारतीय अंडर19 महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 87 रन पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन भारतीय अंडर19 महिला टीम ने अगले मैच में शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका को सात विकेट से हराया जिससे सेमीफाइनल में उसका स्थान सुनिश्चित हो गया. भारत के लिया उपकप्तान श्वेता सहरावत बल्ले से काफी महत्वपूर्ण रहीं. वह पांच पारियों में 231 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वालों में दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर मन्नत कश्यप और लेग स्पिनर पाश्र्वी चोपड़ा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

इस समय से खेले जाएंगे ये दोनों मैच

भारत महिला अंडर-19 बनाम न्यूजीलैंड महिला अंडर-19 टी-20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच सेनवेस पार्क, पोटचेफस्ट्रूम में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. वहीं भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ 1st T20) की मेंस टीमों के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में होगा. इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी.

