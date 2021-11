VIDEO: आंखों ही आंखों में जंग लड़ते दिखे चाहर और गुप्टिल, इस वजह से माहौल हुआ गर्म

जयपुर: रोहित शर्मा ने बतौर टी20 कप्तान अपने पहले ही मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दिलाई. बुधवार को जयपुर में खेले गए इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात देकर तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस मैच के दौरान माहौल उस समय गर्म हो गया, जब न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल और भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर आंखों ही आंखों में जंग लड़ते दिखे.

आंखों ही आंखों में जंग लड़ते दिखे चाहर और गुप्टिल

घटना की शुरुआत 18वें ओवर की पहली गेंद पर हुई जब मार्टिन गुप्टिल ने दीपक चाहर की पहली गेंद पर लंबा छक्का जड़ा और इस छक्के को लगाने के बाद वो दीपक को कुछ सेकेंड के लिए घूरते ही रहे, लेकिन दीपक चाहर अपनी अगली गेंद की तैयारी में जुट गए. इसके बाद इस ओवर की अगली गेंद पर दीपक चाहर ने मार्टिन गुप्टिल को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करवाकर आउट कर दिया. जैसे ही दीपक चाहर को पता लगा कि अय्यर ने कैच पकड़ लिया है, तो वह मार्टिन गुप्टिल को उसी तरह घूरने लगे जैसे एक गेंद पहले मार्टिन गुप्टिल ने उन्हें घूरा था. चाहर ने लगभग 10 सेकेंड तक गुप्टिल को घूरना जारी रखा. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

