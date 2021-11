मोहम्मद सिराज अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया से हुए ड्रॉप, सोशल मीडिया पर भड़क उठे फैंस

कानपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे हैं. इस मैच में अजिंक्य रहाणे के एक फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल, अजिंक्य रहाणे ने शानदार फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया.

सोशल मीडिया पर भड़क उठे फैंस

अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बाहर कर दिया, जबकि उनकी जगह आउट ऑफ फॉर्म ईशांत शर्मा को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया. ईशांत शर्मा पिछले कुछ समय से बेहद खराब प्रदर्शन कर रहे हैं. मोहम्मद सिराज को बाहर करने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर भड़के हैं. फैंस ने इस फैसले के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट को निशाने पर लेते हुए ट्विट्स किए हैं.

Why siraj not there — Raghuraminturi (@raghuraminturi) November 25, 2021

Why ishant sharma? His time is over Mohammad Siraj should have played instead of him — utsav (@Utsav138098214) November 25, 2021

Siraj should have been instead of ishant sharma Ishant time is over he was not in rytham in recent test matches he has played — utsav (@Utsav138098214) November 25, 2021

This team worse I feel — Hari (@hhari061) November 25, 2021

Siraj not playing due to mumbai lobby politics what is saha doing here?? — BOOK OF FACTS (@bookoffactsO) November 25, 2021

two mediocre fast bowlers. sorry — Prashant (@Prashan14017962) November 25, 2021

सिराज अच्छे प्रदर्शन के बाद भी ड्रॉप

मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के भविष्य के स्टार साबित होंगे. भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने अभी तक 9 टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 30 विकेट झटके हैं. मोहम्मद सिराज को अचानक इस तरह टीम इंडिया से ड्रॉप किए जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जिसको देखते हुए क्रिकेट फैंस अपना गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए निकाल रहे.

टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों को मिला मौका

अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. भारतीय टीम विराट कोहली (दूसरे टेस्ट में वापसी), रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और चोटिल केएल राहुल के बिना ही मैदान पर उतरी है. दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले यहां बल्लेबाजी में युवा खिलाड़ियों को आजमाने का अच्छा मौका है. बता दें कि पिछली टेस्ट सीरीज में अश्विन (27) और जडेजा (14) ने विकेट अपने नाम किए, जिससे न्यूजीलैंड 3-0 से हार गया था. अगर पिच 2016 की तरह होगी, तो अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल तीनों को मौका देने की उम्मीद होगी, जिन्होंने इस साल की शुरूआत में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 27 विकेट लिए थे.

पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव.