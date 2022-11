IND vs NZ: लट्ठ लेकर भारतीय टीम के सामने खड़ा हो गया शख्स, तोरंगा में ऐसी हो गई थी हालत... आपने देखी ये तस्वीर?

India vs New Zealand T20, Mount Maunganui: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी रविवार 20 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है. इस मैच के लिए खिलाड़ी तोरंगा शहर पहुंच चुके हैं जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. टीम के लिए एक खास किस्म का स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया. इसी दौरान की कुछ तस्वीरें बीसीसीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई हैं.

बारिश का साया

सीरीज का पहला टी20 मैच बिना टॉस किए ही बारिश के कारण रद्द हो गया था. क्रिकेट फैंस बे-ओवल मैदान पर होने वाले दूसरे टी20 मैच को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि इस मुकाबले के भी रद्द होने की आशंका जताई जा रही है. माउंट माउंगानुई में मैच के दौरान बारिश हो सकती है. यह मैच न्यूजीलैंड के स्थानीय समयानुसार रात 7:30 बजे से शुरू होगा जबकि भारत में उस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे.

टीम इंडिया के लिए स्वागत समारोह

इस बीच बीसीसीआई ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो टीम इंडिया के माउंट माउंगानुई पहुंचने के बाद की हैं. दरअसल, जब टीम दूसरे टी20 के लिए माउंट माउंगानुई पहुंची तो 'पोहिरी' स्वागत हुआ. ये एक किस्म का स्वागत समारोह है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाषण और गायन होता है. यह मेहमानों के स्वागत के लिए आयोजित किया जाता है जो कि न्यूजीलैंड के कई हिस्सों में काफी लोकप्रिय है.

Snapshots from #TeamIndia's traditional welcome at Mt. Maunganui

Image Courtesy: Jamie Troughton/Dscribe Media#NZvIND pic.twitter.com/K4yUiScPO7

— BCCI (@BCCI) November 19, 2022