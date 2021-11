IND vs NZ: नहीं चली टॉम लाथम की चालाकी, अक्षर पटेल ने मैच में जादुई गेंद फेंक किया आउट

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दो टेस्ट मैचो की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर में खेल रही है. पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली को आराम दिया गया है, इसलिए अजिंक्य रहाणे कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. भारत के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार वापसी कराई है. अक्षर पटेल ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का नमूना पेश किया है.

भारतीय गेंदबाजों ने मैच में कसी हुई गेंदबाजी की है. मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई और अक्षर ने कीवी टीम को एक बड़ा झटका दिया. उन्होंने दिन न्यूजीलैंड के पारी की धुरी टॉम लाथम को आउट किया है. लाथम 95 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने. जब लाथम सूझ-बूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की है. यहीं पर उनसे गलती हो गई और अक्षर पटेल की सीधी गेंद को खेलने वह चूक गए. विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे केएस भरत ने भी कोई भी गलती नहीं की और गिल्लियां बिखेर दी. लाथम को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्हें आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ा. टॉम लाथम अपना शतक पूरा नहीं कर पाए.

Wonderful comeback from india took four wickets in quick succession#INDvsNZ #NZvIND #IndianCricketTeam pic.twitter.com/9jLmijOqDu

— WORLD TEST CHAMPIONSHIP NEWS ) November 27, 2021