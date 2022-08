Ind vs Pak: सस्ते में आउट होने के बाद जमकर ट्रोल हुए बाबर आजम, यूजर्स ने याद दिलाया कोहली पर किया ये ट्वीट

Babar Azam Failed: भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला हो तो लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है. लोग बिना नजर हटाए बस मैच पर अपनी आंखें गढ़ाए रहते हैं. इस बार भारत (India) और पाकिस्तान के बीच चल रहे एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत अच्छा खासा प्रेशर बनाए हुए है. ऐसे में पाकिस्तान (Pakistan) के कप्तान ने महज 10 रनों पर आउट होकर ट्रोलर्स की अटेंशन अपनी ओर खींच ली है.

बाबर बैटिंग में हुए फ्लॉप

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की फ्लॉप बैटिंग की चर्चा आग की तरह फैल रही है. आपको बता दें कि बाबर आजम (Babar Azam) ने अपनी पारी में कुल 9 ही बॉल्स खेलीं. इसमें दो चौके लगाकर और दो रन बनाकर उन्हें भुवनेश्वर कुमार के हाथों हार का सामना करना पड़ा और आउट होकर मैदान छोड़ना पड़ा. इसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर मानों उनकी शामत ही आ गई.

Babar azam's T20 ranking after getting out too early#INDvPAK #BabarAzam pic.twitter.com/fpM6Mnem4W

— Hardik (@_hardikchadha_) August 28, 2022