भारतीय महिला टीम ने फिर चटाई पाकिस्तान को बुरी तरह धूल, लहराया वर्ल्ड कप में तिरंगा

नई दिल्ली: महिला वर्ल्ड कप में भारत महिला टीम ने पाकिस्तान को 107 रनों से हरा दिया है. भारत के लिए राजेश्वरी गायकवाड़ ने कमाल का खेल दिखाया. भारत के लिए स्मृति मंधाना, पूजा वस्त्राकर और स्नेहा राणा ने हाफ सेंचुरी लगाई. भारतीय कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारत ने पाकिस्तान को लगातार 11 वें वनडे मैच में पटखनी दी है. पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये वर्ल्ड कप में चौथी हार है.

भारत के महिला गेंदबाजों ने मैच में कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही नकेल कर दी. राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, दीप्ती शर्मा ने 1 विकेट हासिल किया है. झूलन गोस्वामी ने दो विकेट चटकाए हैं. उन्होंने अपने 10 ओवर में 26 रन दिए. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन शिदरा अमीन बनाए उन्होंने 30 रन बनाए. इसके अलावा उनका कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. राजेश्वरी ने अपने 10 ओवर में 31 रन खर्च किए और वह चार विकेट लेकर भारत की सबसे सफल गेंदबाज रहीं. वह इस मैच की हीरो रही. उनकी गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं था. स्नेहा रॉय ने अपने 9 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं.

भारत ने दिया 245 रनों का टारगेट

एक समय भारतीय टीम 200 रनों के अंदर सिमटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पूजा वस्त्राकर और स्नेहा राणा की पारियों के दम पर टीम इंडिया सम्मानजनकर स्कोर तक पहुंच पाई. टॉस जीतकर पहले बललेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत खराब रही और 4 रन के कुल स्कोर पर शेफाली वर्मा (0) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद स्मृति मंधाना (52 रन) ने दीप्ति शर्मा (40) ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े. पूजा और स्नेहा के बीच 7 सातवें विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी हुई. पूजा ने 59 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 67 रनों की पारी खेली, वहीं स्नेह राणा ने 48 गेंदों में चार चौकों की बदौलत नाबाद 53 रन बनाए.

From 114/6 to 244/7

India recover from a difficult situation thanks to brilliant innings from Pooja Vastrakar (67) and Sneh Rana (53*).

Can Pakistan chase it down?#CWC22 pic.twitter.com/RKcOF7KtsR

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 6, 2022