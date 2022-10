Watch: शतक से चूकने पर बुरी तरह टूट गया टीम इंडिया का ये खिलाड़ी, मैदान पर बैठकर दिया ये रिएक्शन

India vs South Africa, 2nd ODI Match: भारत ने साउथ अफ्रीका को रांची में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 7 विकेट से मात देकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करते हुए 1-1 से बराबरी कर ली. इस मैच में टीम इंडिया की जीत में बड़ा रोल निभाने वाले टीम इंडिया के एक युवा विस्फोटक बल्लेबाज की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. ये बल्लेबाज इस मैच में शतक डिजर्व करता था, लेकिन वह सिर्फ 7 रन से इस बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाया.

शतक से चूकने पर बुरी तरह टूट गया टीम इंडिया का ये खिलाड़ी

दरअसल, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 84 गेंदों पर 93 रनों की धुआंधार पारी खेली. ईशान किशन की इस विस्फोटक पारी में 4 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. ईशान किशन ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 161 रनों की पार्टनरशिप की, जिसने टीम इंडिया को मैच जीतने की स्थिति में ला दिया.

मैदान पर बैठकर दिया ये रिएक्शन

हालांकि ईशान किशन इस मैच में अपने पहले वनडे इंटरनेशनल शतक से चूक गए. ईशान किशन को 93 रनों के निजी स्कोर पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ब्योर्न फोर्टिन ने रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट कराया. अपने पहले वनडे इंटरनेशनल शतक से सिर्फ 7 रन से चूकने के बाद ईशान किशन का दिल टूट गया और वह बेहद इमोशनल हो गए.

Feel for Ishan kishan , Missed His first International Century .

But It Was A Gem Of An Inning pic.twitter.com/krWP9skzGd

— Prof. Boies Pilled Bell (@Lil_Boies45) October 9, 2022