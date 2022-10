IND vs SA: इस वजह से अफ्रीका के खिलाफ शतक लगा पाए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को बताई राज की बात

Shreyas Iyer On His Century: भारत ने दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को धमाकेदार अंदाज में हरा दिया. इस मैच में श्रेयस अय्यर ने तूफानी शतक लगाया. वहीं, ईशान किशन ने भी बेहतरीन पारी खेली. अब श्रेयस अय्यर ने अपने शतक लगाने का राज खोल दिया है. उन्होंने ईशान किशन को एक बड़ी बात कही है. आइए जानते हैं, उसके बारे में.

ईशान किशन को बताई राज की बात

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो में श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन से कहा, 'मैं आपसे बात करना चाहता था लेकिन आप बेहद आक्रामक मूड में थे और प्रवाहमय बल्लेबाजी कर रहे थे इसलिए मैं आपकी निजता में दखल नहीं देना चाहता था.’

