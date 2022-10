IND vs SA: फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर दिल्ली मेट्रो ने लिया ये फैसला

India vs South Africa 3rd ODI: टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है. सीरीज का तीसरा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अब इसको लेकर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारत और साउथ अफ्रीका मैच को लेकर दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है. आइए जानते हैं, उसके बारे में.

दिल्ली मेट्रो​ ने लिया ये बड़ा फैसला

आज (11 अक्टूबर को) भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे दिल्ली में खेला जाएगा. इसको लेकर DMRC ने बड़ा फैसला लिया है. यात्रियों को मैच देखने के बाद अपने घर वापस जाने में परेशानी ना हो इसके लिए आखिरी मेट्रो का समय बढ़ा दिया गया है. ANI के अनुसार दिल्ली मेट्रो ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ODI मैच के दौरान दर्शकों की सुविधा के लिए अपनी आखिरी ट्रेन का समय बढ़ाया है. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (DMRC) के अनुसार अब सभी लाइनों पर (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर) मेट्रो सेवा रात 12 बजे से लेकर पौने एक बजे तक उपलब्ध रहेगी.

Delhi Metro extends its last train timings to facilitate spectators during the One-Day International Cricket match between India & South Africa scheduled for today at Arun Jaitley Stadium, Ferozshah Kotla Ground, New Delh pic.twitter.com/dPWrDgPy3z

