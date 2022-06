IND vs SA: लगातार 2 हार के बाद बुरी तरह भड़के फैंस, उठाई इस खिलाड़ी की टीम इंडिया में वापसी की मांग

India vs South Africa: भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अफ्रीकी टीम के खिलाफ भारत की ये लगातार दूसरी हार है. टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए बाकि बचे तीनों मैच जीतने होंगे. भारत की लगातार हार से सोशल मीडिया पर फैंस गु्स्सा हो रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया में एक खिलाड़ी की वापसी की मांग उठाई है.

फैंस इस प्लेयर को कर रहे याद

दूसरे टी20 मैच में करारी हार के बाद फैंस ने संजू सैमसन को याद किया. संजू सैमसन ने आईपीएल 2022 में कमाल का खेल दिखाया, लेकिन फिर भी टीम इंडिया में उन्हें जगह नहीं मिली. संजू ने आईपीएल 2022 के 17 मैचों में 458 रन बनाए. उनकी क्लासिक बल्लेबाजी के सभी दीवाने हैं. वहीं, उनकी विकेटकीपिंग स्किल भी कमाल की है. कई यूजर ने लिखा कि संजू सैमसन को ऋषभ पंत की जगह टीम में शामिल करना चाहिए.

Why there is not Sanju samson in India team he is good player #AskTheExpert #StarSports — Rohan Gupta (@RohanGu94095643) June 12, 2022

Why Sanju Samson is not in India Vs S A squad @StarSportsIndia #AskTheExpert — Vishantik Dogra (@VishantikD) June 12, 2022

Why sanju samson is not in squad ? Rishab pant has always shown careless batting and unconsistant #StarSports — Jitesh saini (@chobdarkumar) June 12, 2022

Bcci missed sanju samson name in the squad they almost lose the series here #SanjuSamson #RishabhPant #INDvsSA — Rajesh Gaonkar (@GaonkarRajesh1) June 12, 2022

People who think Pant is better option in T20 than Sanju Samson pic.twitter.com/GcvAiWBAcc — J(@Indianslumdog) June 12, 2022

#aAskstar why Sanju Samson ,Rahul tripathi are not part in Indian team. @StarSportsIndia — Lavrudra Pratap (@LavrudraP) June 12, 2022

We are playing Ruturaj Gaikwad, Shreyas Iyer ahead of Prithvi Shaw / Sanju Samson / Rahul Tripathi in T20s . this is Madness. #INDvSA #INDvsSA — June 12, 2022

आतिशी बैटिंग में माहिर

संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए फेमस हैं. संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए 13 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 174 रन बनाए. संजू के पास वह कला है कि वो किसी भी पिच पर रन बना सकें. संजू की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, फिर भी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जगह नहीं मिली.

सीरीज में पीछे हुई टीम इंडिया

भारतीय टीम को सीरीज में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी. अब सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा. वरना टीम इंडिया सीरीज गंवा देगी. भारत आज तक घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं जीता है. भारत ने अभी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 टी20 मैच जीते हैं. पहले दोनों मैचों में भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत ही कमजोर नजर आई.

भारत को मिली हार

दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 149 रनों का टारगेट दिया, जिसे अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए. उन्होंने 40 रनों का योगदान दिया. वहीं, ओपनर ईशान किशन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए.