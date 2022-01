VIDEO: अफ्रीकी गेंदबाज को हद पार करता देख बुमराह ने खोया आपा, ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: भारत (India) और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के बीच जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मेजबान टीम के युवा गेंदबाज मार्को जेनसन (Marco Jansen) आपस में ही भिड़ गए. जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में जब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन उनसे भिड़ गए और बहुत कुछ बोलने लगे.

अफ्रीकी बॉलर से भिड़े बुमराह

मैदान पर बहुत शांत रहने वाले बुमराह को लगा कि दक्षिण अफ्रीका का तेज गेंदबाज मार्को जेनसन (Marco Jansen) अपनी हदें पार कर रहा है, तो उन्होंने ने भी तगड़ा पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को इतना गुस्सा आया कि वो मेजबान टीम के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन (Marco Jansen) से भिड़ गए. बुमराह और मार्को जेनसन इस तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा ये वीडियो

दरअसल, यह घटना भारत की दूसरी पारी के दौरान 54वें ओवर में हुई जब दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन (Marco Jansen) जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को लगातार चार शॉर्ट गेंदें फेंकने लगे, जो जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के शरीर पर लगीं. 54वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जेनसन ने बुमराह की तरफ घूरकर देखा, इसके बाद बुमराह ने भी तगड़ा पलटवार करते हुए उन्हें घूर कर देखा.

Bumrah has learnt so many good things from kohli. Absolutely loving this.

Also, Jansen, don't boil bumrah, he is a beast, okay?!#INDvSA #bumrah pic.twitter.com/xvqA0y7pDe

— Siddhi (@Sectumsempra187) January 5, 2022