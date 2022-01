VIDEO: अफ्रीकी कप्तान से भिड़ गए KL Rahul, बीच मैदान पर इस बात को लेकर हुई झड़प

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के धाकड़ ओपनर केएल राहुल (KL Rahul) को साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) की जगह कप्तानी करने का मौका मिला. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी कप्तानी में गजब के तेवर दिखाए. जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी में केएल राहुल के आक्रामक तेवर देखने को मिले. दरअसल, दूसरी पारी में केएल राहुल (KL Rahul) और अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) के बीच मैदान पर ही झड़प देखने को मिली.

अफ्रीकी कप्तान से भिड़ गए केएल राहुल

दरअसल, भारत की दूसरी पारी में दौरान 7वें ओवर में जब केएल राहुल (KL Rahul) 8 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) उन पर कुछ कमेंट कर रहे थे, जो भारतीय कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) को पसंद नहीं आया. इसके बाद केएल राहुल (KL Rahul) ने भी रुककर डीन एल्गर (Dean Elgar) को मुंहतोड़ जवाब दिया. राहुल और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर के बीच बहसबाजी शुरू हो गई.

Rahul and Elgar have an exchange. Not a pleasant one by the looks of it #INDvSA pic.twitter.com/whSm16T8gv

