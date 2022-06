IND vs SA: फैंस की आंखों में खटका टीम इंडिया का ये खिलाड़ी, लोगों ने उठाई बाहर करने की मांग

IND vs SA T20 Series: भारतीय टीम को पांच मैचों की सीरीज में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है. दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. इसी के साथ भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे हो गई है. इस हार से भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस काफी नाराज हैं और उन्होंने एक खिलाड़ी को जमकर ट्रोल किया है.

इस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भड़के फैंस

भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं. गायकवाड़ ने दोनों ही मैचों में मिले मौके को ऐसे ही जाने दिया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. गायकवाड़ दूसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. इसी के चलते टीम इंडिया के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया है. फैंस उन्हें टीम से बाहर निकालने तक की बात कर रहे हैं.

Ruturaj Gaikwad with the bat in T20Is:

Innings - 5

Runs - 63

Average - 12.5

SR - 114.4 Another failure for the Indian opener #RuturajGaikwad #India #INDvssSA #Cricket #T20Is pic.twitter.com/8SjPq0opeo — Wisden India (@WisdenIndia) June 12, 2022

Pure overhyped shit #RuturajGaikwad once again proved what he is a capability.. climb off chances for other dugout players..!! #INDvSA — George Clooney (@geclooney_) June 12, 2022

#ruturajgaikwad

Do some homework and come back hard You are not ready for big matches#VenkateshIyer played well for indian team

Hope #Rohit brings him back #INDvSA https://t.co/XjXckc0Iye — (@sreekanth2245) June 12, 2022

2-0 से पीछे हुई भारतीय टीम

भारतीय टीम को सीरीज में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी. अब सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा. वरना टीम इंडिया सीरीज गंवा देगी. भारत आज तक घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं जीता है. अब सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को बाकि बचे तीनों ही मैच जीतने होंगे. हालांकि भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन को देखते हुए लगता है साउथ अफ्रीकी टीम को हरा पाना बहुत मुश्किल है.