Video: 'पूरा देश मेरी टीम के खिलाफ खेल रहा है', कोहली के इस रिएक्शन से मच गया बवाल

केपटाउन: भारत के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में अपनी घटिया अंपायरिंग के चलते अफ्रीकी अंपायर्स पहले ही फैंस के निशाने पर हैं, लेकिन केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे बड़ा बवाल मच गया. इस मैच में साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान 21वें ओवर की चौथी गेंद पर थर्ड अंपायर के एक फैसले ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को बेहद नाराज कर दिया.

डीन एल्गर को मिला असंभव सा जीवनदान

दरअसल, केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के 21वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी के लिए आए. इस ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को LBW आउट कर दिया. फील्ड अंपायर ने भी फैसला भारत के पक्ष में देते हुए डीन एल्गर को LBW आउट दे दिया. इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा.

बल्लेबाज का LBW से बचना लगभग था नामुमकिन

साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने तुरंत DRS रिव्यू ले लिया. इसके बाद जब टीवी रिप्ले में देखा गया तो गेंद विकेट की लाइन में बल्लेबाज के घुटने की नीचे टकराई थी. आमतौर पर ऐसी स्थिति में बल्लेबाज का LBW से बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन बॉल ट्रैकिंग के हिसाब से गेंद स्टंप्स को मिस करती हुई विकेट के ऊपर से जा रही थी. इसके बाद थर्ड अंपायर ने डीन एल्गर को नॉट आउट दे दिया.

इसके बाद मैदानी अंपायर मराइस एरासमस को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने अपना फैसला बदला तो उनके मुंह से निकला, 'यह असंभव है.' इस मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका में साउथ अफ्रीका के ही अल्लाउद्दीन पालेकर हैं. कोविड के चलते अभी सभी अंपायर घरेलू टीम (साउथ अफ्रीका) के ही हैं.

Virat Kohli livid with DRS result. Even the commentators can’t believe it. The DRS is definitely rigged to favour South Africa pic.twitter.com/rgpR2IgNYy — shitposter (@shitpostest) January 13, 2022

Virat Kohli speaking right into the stump mic indicating that the DRS is definitely rigged to favour South Africa. KL Rahul: whole country against 11 people pic.twitter.com/1KMZscTAF4 — shitposter (@shitpostest) January 13, 2022

कोहली के इस रिएक्शन से मच गया बवाल

थर्ड अंपायर अल्लाउद्दीन पालेकर के इस फैसले के बाद विराट कोहली बेहद गुस्से में नजर आए. विराट कोहली ने अपना पैर जमीन पर पटकते हुए भड़ास निकाली. विराट कोहली और भारतीय खिलाड़ियों का रिएक्शन ये बताने के लिए काफी था कि ये बिल्कुल असंभव था. कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी कहा कि ये डीन एल्गर हैं ना कि मार्को जेनसन जो गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई. इस घटना के बाद विराट कोहली को ये कहते सुना गया कि पूरा देश भारत के 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है.

कोहली बोले- 'पूरा देश मेरी टीम के खिलाफ खेल रहा है'

विराट कोहली ने स्टंप माइक के पास आकर अपनी निराशा जताते हुए कहा- 'पूरा देश मेरी टीम के खिलाफ खेल रहा है.' रविचंद्रन अश्विन ने भी इस पर निराशा जताई और स्टंप माइक पर कहा, 'आपको जीतने के लिए बेहतर रास्ते अपनाने चाहिए सुपरस्पोर्टस.' जाहिर है कि विराट कोहली टेक्नॉलोजी पर सवाल उठा रहे थे और दक्षिण अफ्रीका के खेमे पर भी सवाल उठा रहे थे कि ये उनकी टीम के साथ धोखा हो रहा था.