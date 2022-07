IND vs WI: टीम इंडिया में इस खिलाड़ी की एंट्री से झूम उठे फैंस, ट्विटर पर कर रहे मजेदार कमेंट्स

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया है, जिसके बाद फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा.

टीम इंडिया में इस खिलाड़ी की एंट्री से झूम उठे फैंस

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को देखकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लंबे समय से बेंच गर्म कर रहे बाएं हाथ के टैलेंटेड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की अनदेखी की गई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में अर्शदीप सिंह को मौका दे दिया है.

Good to see Arshdeep Singh in the playing XI! #WIvIND #INDvsWI #WIvsIND #INDvWI #TeamIndia

