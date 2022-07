‘बजट कम है क्या’, प्रसिद्ध कृष्णा की जर्सी पहनकर उतरे दीपक हुड्डा तो फैंस ने कर दी खिंचाई

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में एक मजेदार वाकया देखने को मिला. दरअसल, इस मैच में टीम इंडिया की फील्डिंग के दौरान दीपक हुड्डा अपने साथी खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा की जर्सी पहनकर मैदान में उतर गए. कैमरे की नजर से दीपक हुड्डा बच नहीं पाए और कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

प्रसिद्ध कृष्णा की जर्सी पहनकर उतरे दीपक हुड्डा

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में दीपक हुड्डा ने गेंदबाजी के दौरान एक विकेट झटका जबकि बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए. दीपक हुड्डा ने वेस्टइंडीज की पारी के नौवें ओवर में खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर को आउट कर वापस लौटा दिया. गेंदबाजी और फील्डिंग के दौरान दीपक हुड्डा को प्रसिद्ध कृष्णा की जर्सी में देखा गया.

फैंस ने कर दी खिंचाई

दीपक हुड्डा को प्रसिद्ध कृष्णा की जर्सी में देखकर फैंस ने ट्विटर पर BCCI को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बजट कम है क्या?' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'हुड्डा ने 24 नंबर की जर्सी क्यों पहनी हुई है? क्या तुम जानते हो 24 नंबर क्रुणाल पांड्या का है.' बता दें कि मैच की शुरुआत हुई तो दीपक हुड्डा की जर्सी के पीछे टेप लगी दिखाई दी. मुकाबला जैसे-जैसे आगे बढ़ा, बाद में वो टेप हटती चली गई. जिसके बाद पता चला कि यह जर्सी तो प्रसिद्ध कृष्‍णा की है.

@BCCI please explain why Deepak Hooda wearing Prasidh Krishna jersey?

Deepak Hooda wearing jersey number 24. You know who else wore that number ..Krunal Pandya

