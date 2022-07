Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए कसी कमर, प्रैक्टिस देख विरोधी टीमें रह जाएंगी दंग

India vs West Indies: भारतीय टीम वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज (29 जुलाई को) खेलेगी. इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने पूरी तैयारी कर ली है. इस मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

वायरल हो रहा ये वीडियो

बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया है और उसमें कैप्शन दिया है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले प्रैक्टिस करते हुए. वीडियो में रोहित गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से हिट करते हुए नजर आ रहे हैं. रोहित (Rohit Sharma) जब गेंद को हिट कर रहे हैं, तो बल्ले से शानदार आवाज सुनाई दे रही है. इस वीडियों को फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

Sound #TeamIndia captain @ImRo45 warming up in the nets ahea. pic.twitter.com/0V5A70l2EY

— BCCI (@BCCI) July 29, 2022