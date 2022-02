Rohit Sharma को पसंद नहीं सेलेक्टर्स का चुना हुआ ऑलराउंडर, गेंदबाजी का नहीं दे रहे मौका

नई दिल्ली: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे मैच में 6 विकेट से धमाकेदार अंदाज में हरा दिया है. कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी हॉफ सेंचुरी लगाई. भारतीय गेंदबाजों ने भी मैच में कमाल का खेल दिखाया, भारतीय टीम काफी दिनों से एक ऑलराउंडर की तलाश कर रही है, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हो पा रही है, शायद कप्तान और टीम मैनेजमेंट भी नहीं चाहता है. अब रोहित शर्मा की एक खास वजह से इसी को लेकर आलोचना हो रही है. आइए जानते हैं, क्यों

कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को जगह दी थी. दीपक हुड्डा ने इस मैच से अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने नाबाद रहते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उनसे एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं कराई. ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं. आलराउंडर का मतलब होता है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही भारतीय टीम को योगदान दे. ऐसे में कप्तान अगर उनसे गेंदबाजी नहीं कराएंगे, तो ऑलराउंडर कहां से पैदा होगा. दीपक हुड्डा ने 26 बनाए थे.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने अपना वनडे डेब्यू किया था. तब कप्तान केएल राहुल ने भी उनसे गेंदबाजी नहीं कराई थी. जबकि वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट माना जा रहा था. ऐसे में पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करके कहा कि इस तरह ऑलराउंडर बनाना मुश्किल होगा, अगर आप बॉलिंग करने का मौका नहीं देंगे. या फिर सेलेक्टर जिन ऑलराउंडर को मौका दे रहे हैं टीम मैनेजमेंट को उनकी बॉलिंग क्षमता पर भरोसा नहीं है.

Venkatesh Iyer earlier. Hooda today. Kinda impossible to create all-rounders if they won get to bowl…Or…perhaps, selectors are picking players as all-rounders but the team management has little or no faith in their bowling abilities. #IndvWI

— Aakash Chopra (@cricketaakash) February 6, 2022