India vs England: टी20 मैच हारते ही इस प्लेयर पर भड़के फैंस, कहा-इंग्लैंड सीरीज के साथ खत्म हुआ करियर

India vs England: भारत में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है. यहां अगर एक क्रिकेटर बड़ी पारी खेल दे, तो उसे अगले ही पल भगवान मान लिया जाता है. वहीं, अगर खिलाड़ी कुछ मैचों में फ्लॉप हो जाए, तो उसे फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ता है. ऐसा ही कुछ अब टीम इंडिया के एक स्टार खिलाड़ी के साथ हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मैच हारते ही सोशल मीडिया (Social Media) पर फैंस ने एक प्लेयर को आड़े हाथों लिया है. फैंस ने बड़ी भविष्यवाणी की.

इस प्लेयर पर भड़के फैंस

इंग्लैंड (England) के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कमाल का खेल नहीं दिखा पाए. पहले मैच में उन्होंने 11 रन ही बनाए. वहीं, दूसरे मैच में उन्होंने 17 रनों का योगदान दिया. तीसरे मैच में वह हार का सबसे बड़ा कारण बने. तीसरे टी20 मैच में दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 6 रन ही बनाए. एक तरफ जहां सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक लगाया. वहीं, दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए.

फैंस हुए नाराज

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा है. एक यूजर ने लिखा कि 2018 में कार्तिक का टेस्ट करियर खत्म हुआ, 2019 में वह वनडे टीम से बाहर हो गए. अब 2022 में इंग्लैंड सीरीज के साथ ही उनका करियर खत्म हो गया है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) आईपीएल (IPL) वाला अपना प्रदर्शन टी20 टीम में नहीं दोहरा पा रहे हैं.

2022 - End of Dinesh Karthik's T20I career, also in England #INDvsENG #India #CricketTwitter

Sad state of indian cricket.

A 38 yr old Dinesh Karthik who is disabled against quality bowling is brought back into team just to play some cheeky shots in last 4-5 balls.

His last 5 scores are

Time to send him back to commentary box #INDvENG pic.twitter.com/5QvvB6jclx

— Anurag (@RightGaps) July 10, 2022