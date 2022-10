Team India: टीम इंडिया में जल्द होगी इस घातक तेज गेंदबाज की एंट्री! टी20 वर्ल्डकप खेलने का बना बड़ा दावेदार

Team India For T20 World Cup 2022: ईरानी कप 2022 में शनिवार (1 अक्टूबर) से सौराष्ट्र और शेष भारत (Rest of India vs Saurashtra) के बीच मुकाबला शुरू हो गया है. लगभग 3 साल बाद ईरानी ट्रॉफी की वापसी हुई है. इसमें शेष भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टीम के इस फैसले को एक घातक तेज गेंदबाज ने सही साबित कर दिखाया. इस खिलाड़ी ने काफी शानदार गेंदबाजी की और टी20 वर्ल्डकप 2022 के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर दी है.

इस गेंदबाज ने खींचा सभी का ध्यान

इस मैच में सौराष्ट्र की टीम पहली पारी सिर्फ 98 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. सौराष्ट्र के इस खराब प्रदर्शन के पीछे शेष भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) रहे. उमरान मलिक (Umran Malik) अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं और इस मैच में भी उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया. उमरान मलिक (Umran Malik) ने इस मैच में 5.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 3 विकेट झटके और 1 ओवर मेडन भी फैंका. उमरान मलिक (Umran Malik) के अलावा कुलदीप सेन ने 3 और मुकेश कुमार ने 4 विकेट हासिल किए.

टी20 वर्ल्डकप खेलने का बना दावेदार

जसप्रीत बुमराह चोटिल होने की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो सकते हैं, ऐसे में उमरान मलिक (Umran Malik) बैक-अप के रूप में टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट नहीं होते हैं तो उमरान मलिक (Umran Malik) को टीम में जगह मिल सकती है. आईपीएल में अपनी घातक तेज गेंदबाजी से धमाल मचाने वाले उमरान मलिक (Umran Malik) पिछले कुछ समय से टीम से गायब से हो गए हैं. वह इंग्लैंड दौरे के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.

टीम इंडिया में अभी तक का प्रदर्शन

उमरान मलिक (Umran Malik) ने इसी साल आयरलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था. उमरान मलिक (Umran Malik) ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 3 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 12.44 की इकॉनमी से रन दिए हैं और 2 विकेट ही हासिल किए हैं. उनके इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए टीम से बाहर किया गया. उमरान मलिक (Umran Malik) आईपीएल 2022 के शानदार प्रदर्शन को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दोहरा सके हैं और वह 3 मैच खेलने के बाद ही टीम इंडिया से बाहर हो गए. लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी से सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

