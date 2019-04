IPL 2019: बेंगलुरु के लगातार मैच हारने पर फैंस में नाराजगी, कोहली को जमकर कोसा

नई दिल्ली: बेशक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें सीजन में अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है लेकिन यह टीम लीग की वो टीम जरूर रही है, जिसने करोड़ों प्रशंसकों को अपनी तरफ खींचा. टीम के पास विराट कोहली और अब्राहम डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी हैं जो बेंगलुरु के लिए प्रशंसक बटोरने के लिए काफी हैं.

लीग के 12वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली 118 रनों से हार के बाद से हालांकि टीम के प्रशंसक इससे बेहद निराश देखे जा रहे हैं. उन्होंने टीम के प्रति अपनी निराशा जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

बेंगलुरु के लिए ही ऐसे एक फैन रक्षित अनिल कुमार ने लिखा, "मुझे ताजुब्ब होता है कि आरसीबी ने 100 का आंकड़ा कैसे पार कर लिया. मैं इसके 40-50 रनों के आस-पास आउट होने की उम्मीद कर रहा था. विराट कोहली को कप्तानी से हटाया जाए. हर आरसीबी का प्रशंसक लगातार तीसरे साल परेशान है. टीम का चयन एक दम बेकार है. कप्तानी का कोई दिमाग नहीं है. गेंदबाजों के बारे में बात करना बंद करो, बल्लेबाज कहां गए."

I wonder how did RCB cross 100? I was expecting a 40-50 all out. Sack @imVkohli captaincy!

Every RCBian is ridiculed for the 3d year continuously since 2017. Worst team selection absolute no brainer captaincy. Stop talking abt bowlers, where are the batters? pic.twitter.com/tlVbrEpBvs

