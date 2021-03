IPL 2021 से पहले MS Dhoni ने कराया मुंडन? दिखा ये नया अवतार

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज कल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं. धोनी (MS Dhoni) आईपीएल 2021 में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी करेंगे. लेकिन इस समय एक नए अवतार में धोनी की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस फोटो में धोनी ने अपना सर मुंडवाया हुआ है.

चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की एक फोटो आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है. इस फोटो में माही (MS Dhoni) ने अपने बाल मुंडवा रखे हैं. धोनी की ये फोटो किसी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कैंप की है. ऐसा माना जा रहा है कि धोनी का ये फोटो किसी विज्ञापन के लिए लिया गया है. सोशल मीडिया पर धोनी की इस फोटो को देख लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

- our faces since we saw #MSDhoni's new avatar that could just break the Internet! What do you think is it about? pic.twitter.com/Mx27w3uqQh

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 13, 2021