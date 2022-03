फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, IPL 2022 के लिए BCCI ने दर्शकों को दी ये बड़ी सौगात

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं. सभी टीमों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है. आईपीएल की शुरुआत 26 से मार्च से होगी. अब बीसीसीआई ने दर्शकों को आईपीएल 2022 के लिए बड़ा तोहफा दिया है, जिसे सुनकर दर्शक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं.

आईपीएल 2022 के लिए बीसीसीआई ने दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दे दी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल के पहले फेस में 26 मार्च से 14 अप्रैल तक 25 प्रतिशत दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति दी है. ये फैंस के लिए किसी भी तोफहे से कम नहीं है. आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है. आईपीएल को भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है. यहां दर्शकों को रोमांच, उत्साह और तनाव भरपूर मात्रा में मिलता है. दर्शकों के दूसरे फेस में आने का फैसला बाद में लिया जाएगा.

महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने एमसीए अधिकारियों से मुलाकात की और आईपीएल के लिए हर संभव मदद का वादा किया और 25 प्रतिशत भीड़ को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की. क्रिकबज ने बताया कि सरकार को नवीनतम कोविड संख्याओं से भी प्रोत्साहित किया जाता है. मुंबई में 55 खेलों की मेजबानी होगी, जबकि पुणे में 15 खेल होंगे.

To ensure the smooth flow of the @IPL, Minister @mieknathshinde ji and I conducted a joint meeting of IPL, @BCCI with officers of Police and Municipal Corporations of Mumbai, Thane, Navi Mumbai. pic.twitter.com/p7FhEv2BYM

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 2, 2022