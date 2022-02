Shreyas Iyer के हाथ लगा जैकपॉट, इस टीम ने 12.25 करोड़ लुटाकर बनाया अपना

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 (IPL 2022) की नीलामी में श्रेयस अय्यर पर पैसों की बरसात हुई. KKR की टीम ने श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ रूपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया. श्रेयस अय्यर IPL 2022 में KKR की कप्तानी भी कर सकते हैं. श्रेयस अय्यर इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रह चुके हैं.

Sample that for a bid - @ShreyasIyer15 is a Knight @KKRiders #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/19nIII9ihD

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022