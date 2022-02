IPL 2022: सुरेश रैना का टूटा दिल, ऑक्शन में किसी भी टीम ने भाव तक नहीं दिया

नई दिल्ली: भारत के धाकड़ टी20 बल्लेबाज और मिस्टर IPL के नाम से मशहूर सुरेश रैना का दिल टूट गया है. IPL 2022 मेगा ऑक्शन के पहले राउंड में सुरेश रैना अनसोल्ड रहे और किसी भी टीम ने उन्हें पूछा तक नहीं. सुरेश रैना की पुरानी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें शामिल नहीं किया.

Veteran Suresh Raina is up next - His base price is INR 2 Crore and he is UNSOLD #TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022