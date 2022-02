माइकल वॉन के बड़बोलेपन पर बुरी तरह भड़के भारतीय फैंस, IPL को लेकर कर दिया ऐसा कमेंट

नई दिल्ली: पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान सुपर लीग का सातवां सीजन खेला जा रहा है. दूसरी ओर भारत में आईपीएल 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 15वां सीजन खेला जाना है. इसी बीच पाकिस्तान सुपर लीग के सातवें सीजन के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक बड़ा बयान दिया है. माइकल वॉन का ये बयान इंडियन फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया. दरअसल, वॉन ने कहा कि आईपीएल के बाद पीएसएल इस समय दुनिया की दूसरी बेस्ट टी20 लीग है.

माइकल वॉन का बेतुका बयान

माइकल वॉन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए पीएसएल की तुलनी आईपीएल से की है. माइकल वॉन ने ट्वीट के जरिए इस बात तो कहा, 'पाकिस्तान में होने वाला टूर्नामेंट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है. आईपीएल से किसी भी मायने में कम नहीं है. उच्च स्तर का क्रिकेट यहां पर होता है'.

Pakistan Super league is the 2nd best T20 Tournament in the World .. it’s not far off the IPL either .. Outstanding standard of cricket .. #Pakistan #PSL — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 1, 2022

फैन्स ने लगाई वॉन की क्लास

भारतीय क्रिकेट फैंस को अक्सर माइकल वॉन के किसी भी ट्वीट पर गुस्सा जाहिर करते हुए आमतौर देखा जा सकता है, क्योंकि माइकल वॉन अक्सर भारतीय फैंस को छेड़ने वाली बात ही कहते हैं. वैसे तो माइकल वॉन भारतीय फैंस को चिढ़ाने वाली बातें करते हैं, लेकिन इस बार भारतीय फैंस भी पीछे नहीं रहे और ट्विटर पर माइकल को ट्रॉल कर रहे हैं. फैंस ने यहां तक कि आईपीएल के नेट वर्थ की तुलना पाकिस्तान की जीडीपी से कर दी, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर माइकल का मजाक बनाया जा रहा है.

Man IPL's net worth rn is more then the entire GDP of Pakistan lmao — Sarthak Ghosh (@Sarthak_2111) February 1, 2022

For a month, the people of Pakistan will keep this tweet safe.

Vaughan runs a meme page, everyone knows this

From one IPL match, Bcci makes a profit of 52 crores, which is more than the budget of the entire PSL.

rest pakistani people are sensible — Ashwin Parmar (@AshwinP19593549) February 1, 2022

IPL mega auction has more excitement than any T20 League around the World outside India. Just wait for 12th Feb.. You'll get itself https://t.co/dwQXNxUZhU — Akhand Pandey (@AkhandThe) February 1, 2022

PSL का इतिहास

आपको बता दें कि पीएएसएल की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. पहले सीजन में केवल पांच ही टीमें थी और इस्लामाबाद युनाइटेड ने पहला सीजन अपने नाम किया था. 2018 में भी इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हो गई थीं. इस्लामाबाद युनाइटेड यह टूर्नामेंट दो बार जीत चुकी है जबकि पेशावर जालमी, क्ववेट ग्लेडियेटर और मुलतान सुलतान एक एक बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर चुकी हैं.

IPL 2022 होगा खास

आईपीएल अपने 15वें सीजन में पहुंच चुका है. और इस समय क्रिकेट फैंस की नजरें आईपीएल 2022 मेगा ऑक्‍शन पर लगी है, जो बेंगलुरु में दो दिन 12 और 13 फरवरी को आयोजित होगी. आईपीएल में अभी तक 8 टीमें हिस्सा लेती थीं, लेकिन इस सीजन से आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा लेंगी.