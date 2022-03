CSK का कप्तान बनने के बाद Ravindra Jadeja ने दिया पहला बयान, MS Dhoni के लिए कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम आईपीएल (IPL) की सबसे सफल टीमों में से एक हैं. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके ने चार बार आईपीएल का खिताब जीता है. अब धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है. उनकी जगह ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा कप्तान बन गए हैं. जडेजा ने कप्तान बनने के बाद धोनी के लिए बड़ी बात कही है.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनने के बाद पहला बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बड़े खिलाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे भरना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. माही भाई ने कप्तान के रूप में जो विरासत खड़ी की है. मुझे उसे आगे बढ़ाना है. जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2012 से ही जुड़े हुए हैं. उन्होंने चेन्नई को अपने दम पर कई मैच जिताए हैं. वह कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं.

रवींद्र जडेजा ने कहा है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनके साथ माही भाई मौजूद हैं. अगर उन्हें कोई भी समस्या होगी, तो माही भाई के पास जाकर सवाल पूछूंगा. इसके साथ ही जडेजा ने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया है. रवींद्र जडेजा सीएसके टीम के तीसरे कप्तान होंगे. उनसे पहले धोनी और सुरेश रैना चेन्नई की कप्तानी संभाल चुके हैं.

First reactions from the Man himself!#ThalaivanIrukindran @imjadeja pic.twitter.com/OqPVIN3utS

