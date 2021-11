IPL 2022: रोहित शर्मा के अलावा इन 3 प्लेयर्स को मुंबई ने किया रिटेन! इस मैच विनर को किया बाहर

नई दिल्ली: आईपीएल के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं. ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है. सभी की निगाहें इस बात को लेकर लगी हैं कि मुंबई इंडियंस किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है. मुंबई ने आईपीएल का का खिताब 5 बार जीता है. मुंबई के रिटेन किए हुए खिलाड़ियों में एक धाकड़ बल्लेबाज का नाम नहीं है, जबकि इस बल्लेबाज ने अकेले अपने दम पर मुंबई को कई मैच जिताए हैं. आइए जानते हैं, इस बल्लेबाज के बारे में.

ESPNcricinfo के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा, घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, बेहतरीन ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है. रोहित की कप्तानी में ही मुंबई ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. वहीं बुमराह अपनी गेंदबाजी से मुंबई के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं. कीरोन पोलार्ड हमेशा ही टीम के संकटमोचन बनकर उभरे थे. सूर्यकुमार यादव की वजह से मुंबई की टीम के बल्लेबाजी क्रम में गहराई आई थी. इन चार खिलाड़ियों के अलावा एक खिलाड़ी ऐसा भी था, जिसने टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली है, लेकिन उसे रिटेन नहीं किया गया है.

Mumbai Indians have retained Suryakumar Yadav and Kieron Pollard, alongside Rohit Sharma and Jasprit Bumrah

