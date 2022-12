IPL Mini Auction: आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों में बिका बेटा, 8000 KM दूर घर में रोने लगी मां और दादी

Harry Brook Video Viral, IPL Auction: दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग आईपीएल के अगले सीजन (IPL-2023) से पहले मिनी-ऑक्शन का आयोजन कोच्चि में शुक्रवार को हुआ. इंग्लैंड के एक खिलाड़ी पर जमकर पैसा बरसा. नीलामी में 23 साल के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपये में खरीदा. हैरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें वह बता रहे हैं कि जब SRH ने उन्हें खरीदा तो परिवार में क्या हाल था.

कई टीमों ने दिखाई दिलचस्पी

हैरी ब्रूक को खरीदने के लिए कई टीमों ने दिलचस्पी दिखाई. यही वजह रही कि वह अपने 1.5 करोड़ के बेस प्राइस से कई गुना महंगे बिक गए. पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआती बोली लगाई. फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिलचस्पी दिखाई. इसी बीच बोली 5 करोड़ तक पहुंच गई. फिर हैदराबाद फ्रेंचाइजी नीलामी में कूद गई और 10 करोड़ की राशि पार हो गई. फिर हैदराबाद और राजस्थान के बीच जंग चलती रही और अंत में 13.25 करोड़ में सनराइजर्स टीम ने बाजी मारी.

हैरी का वीडियो वायरल

23 साल के हैरी ब्रूक का एक वीडियो जियो सिनेमा की ओर से शेयर किया गया है. इसमें वह बताते हैं कि वह अपने घर पर मां और दादी के साथ खाना खा रहे थे. तभी उन्हें नीलामी में इतनी महंगी रकम में बिकने की जानकारी मिली. उनकी मां और दादी तो ये सुनकर रोने लगीं. हैरी यॉर्कशर के रहने वाले हैं और कोच्चि से वहां की दूरी 8200 किलोमीटर से भी ज्यादा है. हैरी ब्रूक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम की कप्तानी भी संभाली है. वह अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर हैं.

the cutest thing you'll hear today, an exclusive reaction from Harry Brook (and his grandmother!) #TATAIPLAuctionOnJioCinema https://t.co/errh24jtw2 pic.twitter.com/w3x3qhRn61

— JioCinema (@JioCinema) December 23, 2022