IPL Mega Auction 2022 में सबसे पहले बिकेंगे 10 मार्की प्लेयर, खरीदने के लिए टूट पड़ेंगी टीमें

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) का आयोजन आज से बेंगलुरु में होगा. दो दिन तक चलने वाले इस ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियां मोटी रकम लगाने को बेताब हैं. इस बार नीलामी में 10 टीमें, 590 खिलाड़ियों के लिए लगभग 561 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है. 10 मार्की प्लेयर ऐसे हैं, जो सबसे पहले खरीदे जाएंगे, इन पर सबसे पहले बोली लगेगी.

आईपीएल रिटेंशन में कई धाकड़ प्लेयर्स को टीमों ने रिटेन नहीं किया है. ऐसे में इन प्लेयर्स का आईपीएल मेगा ऑक्शन में उतरना तय है. मेगा ऑक्शन में कई ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, जो इस नीलामी में बड़ी रकम ले जा सकते हैं. इनमें श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, क्विंटन डीकॉक, पैट कमिंस, कैगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, डेविड वॉर्नर, फॉफ डुप्लेसिस. ये प्लेयर्स अपने दम पर मैच का नक्शा बदलने के लिए जाने जाते हैं. नीलामी में इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए टीमों के बीच जंग देखने को मिल सकती है. इन सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. आईपीएल मेगा ऑक्शन में ये 10 प्लेयर सबसे पहले बिकेंगे. इन्हीं के बिकने के साथ आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की शुरुआत होगी.

A bidding war on the cards

