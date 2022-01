IPL: आखिर मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ ने कर ही दिया साफ! ये खिलाड़ी बनेगा टीम का कप्तान

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले 2 नई टीमों का ऐलान हो चुका है. अहमदाबाद और लखनऊ अब टूर्नामेंट की 9वीं और 10वीं फ्रेंचाइजी बन चुकी हैं. टीम के मालिकों पर खिलाड़ियों को शामिल खरीदने और कैप्टन के सेलेक्शन की बड़ी जिम्मेदारी है जो आसान काम नहीं है. इन दोनों ही टीमों के कप्तानों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं. लेकिन इसी बीच लखनऊ की टीम ने एक बड़ा संकेत इस बात को लेकर दिया है कि उनकी टीम का कप्तान कौन होने वाला है.

जी हां, लखनऊ की टीम ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि उनकी टीम की कमान कौन सा खिलाड़ी संभालने वाला है. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि केएल राहुल है. लखनऊ टीम के मालिक ने साफ तौर पर एक ट्वीट कर इस बात के संकेत दिए हैं कि केएल ही उनके नए कप्तान होने वाले हैं. दरअसल साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान केएल के बल्ले पर कोई भी स्पॉन्सर स्टिकर नहीं है. जिसके बाद एक यूजर ने ट्वीट कर पूछा कि केएल राहुल के बल्ले में कोई स्पॉन्सर नहीं है.'

Because he has a sponsor in the back of his bat

— Harsh Goenka (@hvgoenka) January 3, 2022