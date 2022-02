भारत को 'वर्ल्ड कप' दिलाने वाले इस प्लेयर को Delhi Capitals ने खरीदा, कोहली जैसी खतरनाक बैटिंग

नई दिल्ली: भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की गिनती दुनिया के सुपरस्टार बल्लेबाजों में होती है. उन्होंने दुनिया के हर कोने में रन बनाए हैं. अब आईपीएल मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने विराट कोहली (Virat Kohli) जैसी खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले एक प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है. इस खिलाड़ी ने विराट कोहली की तरह ही अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup) अपने नाम किया है.

भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 दिलाने वाले यश धुल (Yash Dhull) को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने 50 लाख रुपये में खरीद लिया है. वह बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उनके पास विकेट पर टिकने की गजब क्षमता है. वह मैदान के किसी भी कोने पर स्ट्रोक लगा सकते हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड (England) को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप कब्जा जमाया था. वह बड़ी पारी खेलने के लिए फेमस हैं. आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) में उनका बेस प्राइज 20 लाख रुपये था.

India's U19 World Cup winning captain this year, Yash Dhull is SOLD to @DelhiCapitals for INR 50 Lakh#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 13, 2022