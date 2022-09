MS Dhoni: एमएस धोनी की वजह से खत्म हुआ करियर? इरफान पठान ने रखी अपने मन की बात

Irfan Pathan on MS Dhoni: भारत से सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका फैन बेस कम नहीं हुआ है. वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालते हैं. धोनी ने अपने करियर में कई खिलाड़ियों को मौके दिए लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इरफान पठान जैसे स्टार का करियर खत्म करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं. इस बीच इरफान ने ऐसे ही एक ट्वीट पर अपनी राय रखी.

कपिल देव तक से होने लगी थी तुलना

इरफान पठान एक वक्त भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माने जाते थे. उनकी स्विंग और पेस का तो जलवा था ही, वह बल्ले से भी कमाल दिखाते थे. इतना ही नहीं, उनकी तुलना कपिल देव तक से होने लगी थी. हालांकि बाद में वह टीम से ऐसे बाहर हुए कि फिर जगह ही नहीं मिल पाई. बड़ौदा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इरफान पठान ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और वह फिलहाल लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं. इरफान का करियर करीब 9 साल का रहा. इस दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व किया.

धोनी-पठान को लेकर ट्वीट वायरल

एक प्रशंसक ने हाल में पठान को लेकर ट्वीट किया. उसने लिखा, 'जब भी मैं इन लीग में इरफान पठान को देखता हूं, मैं एमएस (धोनी) और उनके मैनेजमेंट को और कोसता हूं. भरोसा नहीं हो रहा है कि इरफान ने सिर्फ 29 साल की उम्र में सीमित ओवर के फॉर्मेट का अपना आखिरी मैच खेल लिया था. यह कतई सही नहीं. सातवें नंबर के लिए कोई भी टीम इरफान पठान को लेना चाहेगी, लेकिन भारत ने जड्डू (रवींद्र जडेजा), यहां तक कि बिन्नी (स्टुअर्ट) को उनसे ऊपर मौका दिया.'

इरफान ने रखी अपने मन की बात

जब इरफान पठान की नजर इस ट्वीट पर पड़ी तो उन्होंने अपने मन की बात लिखी. पठान ने इस पर रिप्लाई किया, 'किसी को भी इसके लिए कसूरवार मत ठहराइए. आपके प्यार के लिए शुक्रिया.' पठान ने इस तरह कई फैंस का दिल भी जीत लिया.

Don’t blame any one. Thank you for love

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 27, 2022