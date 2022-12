Team India: 'तुरंत क्रिकेट से संन्यास लें ये 4 प्लेयर्स', ईशान किशन की तूफानी पारी के बाद फैंस ने उठाई मांग

Ishan Kishan Double Century: भारत के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में तूफानी पारी खेली. उन्होंने अपनी दोहरा शतक लगाते हुए 210 रनों की पारी खेली और बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. उनकी बैटिंग देखकर विरोधी गेंदबाजों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं. ईशान किशन की शानदार पारी देखकर फैंस ने ट्विटर पर बहुत ही मजेदार मीम शेयर किए हैं. वहीं, चार प्लेयर्स को संन्यास लेने की सलाह दी है. आइए जानते हैं, उनके बारे में.

ईशान किशन ने लगाया दोहरा शतक

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ईशान किशन ने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. उन्होंने 131 गेंदों में 210 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 10 लंबे छक्के शामिल थे. वह वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में ईशान किशन तीसरे वनडे मैच में ओपनिंग करने उतरे थे और बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया.

फैंस ने शेयर किए मीम

ईशान किशन के दोहरा शतक लगाते ही फैंस ने ट्विटर पर मीम शेयर करना शुरू कर दिया है. यूजर ने लिखा कि लगता है आज रोहित शर्मा का 264 रनों का रिकॉर्ड था. एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि जब भी ईशान बैटिंग करते हैं, विराट कोहली इधर-उधर देखने लगते हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने बड़ी बात कहते हुए लिखा, 'धवन, रोहित, राहुल और ऋषभ पंत को सफेद गेंद के क्रिकेट से अब संन्यास ले लेना चाहिए. हमारे पास वह अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जब तक ये खेलते रहेंगे. उन्हें मौका मिलना मुश्किल है.'

Well played Ishan.. Big Slap for BCCI.. For not giving opportunities young players like ishan & Sanju rather giving more chances to old dhawan ( should retire after this series ) and useless Pa — Sanju (@sanjuindian007) December 10, 2022

Dhawan, rohit, rahul, pant ....they should permanently retire from white ball cricket. So much talent is available but of no use if these continue playing... — December 10, 2022

After watching ISHAN KISHAN batting in India vs Bangladesh , a mammoth innings of 210 runs in 131 balls... Rishabh Pant be like... #INDvsBAN #BCCI pic.twitter.com/FlzaFnUOBT — jai prakash banra (@BanraJai) December 10, 2022

Rohit Sharma reaction after he findanger because of #ishankishan masterclass going on : #INDvsBAN pic.twitter.com/NsHRw5iYBu — Akshat (@AkshatOM10) December 10, 2022

भारत ने दर्ज की बड़ी जीत

तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने 227 रनों बड़ी जीत हासिल की. भारतीय टीम की तरफ से स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने 210 रनों की पारी खेली. वहीं, विराट कोहली ने 113 रन बनाए. इन दोनों ही प्लेयर्स की वजह से टीम इंडिया मैच जीतने में सफल रही. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 409 रन बनाए.

