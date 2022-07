IND vs WI: Rishabh Pant या Ishan Kishan? दोनों में से ये खिलाड़ी कर सकता है रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग

India vs West Indies 1st t20: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आज (29 जुलाई) को पहला टी20 मैच खेलने उतरेगी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में कई स्टार प्लेयर्स की टीम इंडिया में वापसी हुई है. केएल राहुल के ना खेल पाने की वजह से रोहित शर्मा के साथ कौन ओपनिंग करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है. इस नंबर पर ओपनिंग करने के लिए टीम में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और ईशान किशन (Ishan Kishan) मौजूद हैं. ओपनिंग को लेकर भारतीय दिग्गज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने बड़ी भविष्यवाणी की है.

इंग्लैंड दौरे पर पंत ने ओपनिंग

इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने ओपनिंग की थी और बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे. केएल राहुल को स्पोर्ट्स हर्निया के रिहैबिलिटेशन के दौरान कोरोना हो गया. वो अब तक इससे उबरे नहीं है और टी20 सीरीज में भी उनके खेलने की संभावना नहीं है. ऐसे में राहुल की गैरहाजिरी में पंत एक बार फिर रोहित के साथ ओपनिंग कर सकते हैं.

जाफर ने की ये भविष्यवाणी

भारत के पूर्व वसीम जाफर (Wsim Jaffer) ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने तीन खिलाड़ियों के नाम बताए हैं. इसमें रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) नजर आ रहे हैं. वसीम जाफर ने मुताबिक रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं, नंबर तीन पर सूर्यकुमार यादव बैटिंग कर सकते हैं. वसीम जाफर द्वारा शेयर की गई फोटो में महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आ रहे हैं.

My India top 3 for tomorrow. MS there for good luck #WIvIND pic.twitter.com/sVneOn7BpM

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 28, 2022