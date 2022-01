'ये भारतीय गेंदबाज है वर्ल्ड बेस्ट', अब टीम इंडिया के 'दुश्मन' को भी माननी पड़ी बात

नई दिल्ली: इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की तारीफ करते हुए कहा कि 28 साल पेसर दुनिया के सभी फॉर्मेट में बेस्ट है. वॉन का ये कमेंट तब आया जब बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पहली पारी में 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए.

साल 2018 में अपने डेब्यू पर टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपना 7वां पांच विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने इस दौरान दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को 210 रन पर आउट कर भारत को न्यूलैंड्स में 13 रन की बढ़त दिलाई थी.

वॉन ने बुमराह को बताया वर्ल्ड बेस्ट बॉलर

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्वीट किया, ‘जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट में में दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं.’ गौरतलब है कि वॉन को टीम इंडिया (Team India) का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है, लेकिन उनको भी बुमराह की काबिलियत को मानने पर मजबूर होना पड़ा.

How good is @Jaspritbumrah93 !!! I reckon across all formats he is the best in the World at the moment .. #SAvIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 12, 2022