Jasprit Bumrah: 'वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया', बुमराह के बाहर होने पर गुस्सा हुए फैंस

Jasprit Bumrah Out From T20 World Cup Due To Injury: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. टीम इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा झटका है. बुमराह की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में होती है. वह अपनी कातिलाना गेंदबाजी के लिए फेमस हैं. उनके टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) से बाहर होते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना रिएक्शन दिया है.

Jasprit Bumrah हुए बाहर

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने वापसी की थी. लेकिन पीठ में समस्या होने के कारण वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 मैच भी नहीं खेल पाए थे और अब वह साउथ अफ्रीका के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं. इससे टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का संयोजन गड़बड़ा गया है.

फैंस हुए नाराज



जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के अचानक वर्ल्ड कप से बाहर होने पर लोगों ने ट्विटर पर तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं. कई लोग बीसीसीआई पर गुस्सा निकाल रहे है, तो कुछ यूजर बुमराह के बाहर होने से दुखी है. एक यूजर ने लिखा है कि अब सब खत्म हो गया है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 तो अब हाथ से चल गया है.

Jasprit Bumrah ruled out of T20 World Cup - BCCI Sources #JaspritBumrah #T20WorldCup pic.twitter.com/8UuvB8jtuT — ɅMɅN DUВΞY (@imAmanDubey) September 29, 2022

With unorthodox bowling action, there was always a fear of back injury and unfotunately it came right before #T20WorldCup2022

#JaspritBumrah pic.twitter.com/WUADNjFJfq — Prince Agarwal (@princeagarwal08) September 29, 2022

Following the news that #JaspritBumrah would not be participating in the T20 World Cupeactions of team and management be like pic.twitter.com/qnw0FxyV4C — Shubham Sakhuja (@ishubhamsakhuja) September 29, 2022

Jasprit Bumrah ruled out of the T20 World Cup 202JaspritBumrah pic.twitter.com/trVKgJv1kc — Prayag (@theprayagtiwari) September 29, 2022

Rohit Sharma की बढ़ी टेंशन

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है. बुमराह पारी की शुरुआत में ही काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं और डेथ ओवर्स में टीम इंडिया को विकेट निकाल कर देते हैं. वहीं, पिछले कुछ समय ने भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में बेहद खराब गेंदबाजी की है. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 60 टी20 मैचों में 70 विकेट अपने नाम किए हैं.

