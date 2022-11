Jos Buttler: T20 World Cup में ये भारतीय खिलाड़ी जीतेगा 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट', जोस बटलर की बड़ी भविष्यवाणी

Jos Buttler On Player Of The Tournament: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 13 नवंबर को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हारकर टीम इंडिया का सफर समाप्त हो चुका है. अब इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने एक स्टार भारतीय खिलाड़ी को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का दावेदार बताया है.

इस खिलाड़ी को बताया 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेट'

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भारत के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को उनकी नजर में टी20 विश्व कप का ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ बताया. सूर्यकुमार यादव बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं. सूर्य ने 189.68 की स्ट्राइक रेट से टूर्नामेंट में 239 रन बनाए और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

ICC ने चुने हैं ये 9 खिलाड़ी

ICC ने 9 खिलाड़ियों को चुना है, जिनमें से किसी एक को यह पुरस्कार दिया जाएगा. इसमें इंग्लैंड के तीन, भारत और पाकिस्तान के दो-दो और श्रीलंका तथा जिम्बाब्वे का एक-एक खिलाड़ी है. जोस बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले कहा ,‘मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव ने बेखौफ खेल दिखाया. इतने सितारों से भरी टीम में उसका ऐसा प्रदर्शन शानदार रहा.’

विराट कोहली का भी नाम है शामिल

इस सूची में विराट कोहली का भी नाम है, जिन्होंने छह मैचों में 136.40 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 296 रन बनाए. बटलर ने अपनी टीम के सैम कुरेन और एलेक्स हेल्स को भी पुरस्कार का प्रबल दावेदार बताया. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की पारी खेली थी.

बाबर आजम ने दिया ये बयान

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा, ‘मुझे लगता है कि शादाब खान को पुरस्कार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘उसकी गेंदबाजी शानदार रही और बल्लेबाजी में भी सुधार आया है. उसने तीन मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और उसकी फील्डिंग भी गजब की थी.’

