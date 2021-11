टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कितनी टेंशन में है कीवी टीम? सुनिए केन विलियमसन का जवाब

दुबई: न्यूजीलैंड (New Zealand) के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने आटी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ‘बिग फाइनल’ की चर्चा को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि यह हमारे लिए एक अन्य मैच की तरह है जिसमें उनका ध्यान अपनी अच्छी लय को बरकरार रखने पर होगा.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 2015 और 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और उसने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी. केन विलियमसन ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'ये बहुत कड़ी मेहनत की परछाई है, लेकिन कल हमारे लिए महज एक अन्य मैच है और हम फिर से छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे.’

केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, ‘यह टीम सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है और निश्चित तौर पर एक दूसरे का पूरा साथ दे रही है. हमारे लिए ये अहम है कि हम नियमित सीखने की कोशिश करें और हमने इसे देखा भी है. कल इसके लिए हमारे पास एक और मौका होगा.’

परफॉरमेंस में कंसिस्टेंसी होने के बावजूद न्यूजीलैंड टीम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में ‘अंडरडॉग’ के तौर उतरेगी और कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.



केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, 'इसका असल में हमारे लिए कोई खास मायने नहीं है. हम अपनी क्रिकेट पर फोकस करते हैं और एक टीम के तौर पर सुधार करते रहने की पूरी कोशिश करते हैं. अलग-अलग तमगे या ऐसी किसी चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है.’

