Kapil Dev: 'केले की दुकान लगाओ, अंडे बेचो', भारतीय प्लेयर्स की इस बात पर आगबबूला हुए कपिल देव

Indian Cricket Team: कपिल देव हमेशा से ही अपने बेबाक बयानों के लिए फेमस रहे हैं. उनकी कप्तानी में ही भारत ने साल 1983 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. अब कपिल देव ने हाल ही में उन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर एक बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कपिल देव ने प्लेयर्स को बड़ी नसीहत भी दी है.

कपिल देव ने दिया ये बयान

कपिल देव ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, 'आईपीएल खेल रहे हैं. बहुत ही ज्यादा प्रेशर है. ये वर्ड बहुत ही कॉमन है ना. तो हम कहते हैं, मत खेलो. कौन तुम्हें कह रहा कि खेलो. इज्जत और गालियां दोनों ही आपको मिलेंगी. अगर आप डरते हैं गालियों से तो मत खेलो. जिस दिन आप काम को मजे के साथ करना शुरू कर दोगे, तो अच्छा होगा, लेकिन अगर उसी काम को आप प्रेशर बोलोगे, तो कुछ नहीं हो सकता.'

This so very well said by Kapil Dev

When out of 120 crore people only 20 are Selected for Indian Cricket Team , one cannot say Pressure is there

If you think there is pressure then better don't play sell bananas & eggs pic.twitter.com/41rLSJGUAF

— @_IndiaIndia) December 20, 2022