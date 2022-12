WATCH: इतना गुस्सा... केएल राहुल आउट हुए तो दे मारा अपने बल्ले पर जोर से मुक्का, VIDEO वायरल

KL Rahul Viral Video: भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज के पहले टेस्ट मैच (IND vs BAN 1st Test) में केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए. उन्होंने मैच की पहली पारी में कप्तानी के साथ-साथ ओपनिंग की भी जिम्मेदारी संभाली. वह शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करने उतरे. राहुल हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए और खालिद अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए. उनसे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

सस्ते में लौटे केएल राहुल

चटगांव के जहूर चौधरी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआती झटका शुभमन गिल (20) के तौर पर लगा. फिर केएल राहुल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. उन्हें खालिद अहमद ने बोल्ड किया. राहुल ने 54 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 22 रन बनाए.

राहुल और गिल ने जोड़े 41 रन

राहुल और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की. हालांकि, बाएं हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम ने शुभमन गिल को पारी के 14वें ओवर में पवेलियन भेज दिया. इस मैच में रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण राहुल को कप्तानी सौंपी गई है. गिल ने 40 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 20 रन बनाए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

खालिद अहमद ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी जिसे राहुल ने कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश की. राहुल इस पर ड्राइव लगाने की कोशिश में थे लेकिन गेंद बल्ले से लगकर स्टंप्स से टकरा गई. राहुल 19वें ओवर की पहली गेंद पर आउट होकर चलते बने. इस तरह अपना विकेट गंवाने से राहुल काफी गुस्से में नजर आए. राहुल ने पवेलियन लौटते वक्त ग्लव्स पहने हुए ही जोर से मुक्का बल्ले पर मारा. उनसे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Here we go again.... same mistake repeated again. Needs a session with @sachin_rt desperately. #KLRahul #banvind pic.twitter.com/HfpvD4HQyK

— PranayNillay (@pranaynillay) December 14, 2022