जब KL Rahul के साथ नजर आईं Shreyas Gopal की मंगेतर Nikitha Shiv, देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली: भारतीय ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड निकिता शिव (Nikitha Shiv) से सगाई कर ली है, जल्द ही ये कपल सात फेरे लेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि निकिता टीम इंडिया (Team India) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) की अच्छी दोस्त हैं.

केएल राहुल (KL Rahul), श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) और उनकी मंगेतर निकिता शिव (Nikitha Shiv) बेंगलुरु (Bengaluru) में ही रहती हैं. ये तीनों अक्सर पार्टीज में मिलते रहते हैं और एक साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं.

जब निकिता ने राहुल को किया बर्थडे विश

निकिता शिव (Nikitha Shiv) ने 2 साल पहले में केएल राहुल (KL Rahul) को बर्थडे विश करते हुए लिखा, 'फिर से हैप्पी बर्थडे, मैंने इतना सुलझा हुआ और विनम्र इंसान नहीं देखा, मैं आपको वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में धमाल मचाते हुए देखने को बेकरार हूं.'

श्रेयस गोपाल ने की निकिता से सगाई

श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) ने ट्विटर पर अपनी गर्लफ्रेंड निकिता शिव (Nikitha Shiv) के साथ सगाई का ऐलान किया था. गोपाल ने लिखा, 'पिछले कुछ साल तुम्हारे बिना वैसे नहीं होते. मैं तुम्हारे साथ अगला कदम बढ़ाते हुए काफी एक्साइटेड हूं. मैं एक साथ जिंदगी बिताने के लिए बेकरार हूं 11.08.2021'

The past years wouldn't be the same without you!

More than excited to be taking this step forward with you. Can't wait to start our lives together

To us

11.08.2021#engaged #NikisaidYas pic.twitter.com/eBo9um3EDS

— Shreyas Gopal (@ShreyasGopal19) August 12, 2021