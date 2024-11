पर्थ में 'बेईमानी' का शिकार हुई टीम इंडिया! गुस्से में आगबबूला हुए केएल राहुल, Video

IND vs Aus 1st Test Perth KL Rahul Controversy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत पर्थ में शुक्रवार (22 नवंबर) को हो गई. भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम की शुरुआत खराब रही और पहले दिन लंच तक 51 रन पर 4 विकेट गंवा दिए. यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल खाता नहीं खोल पाए. केएल राहुल 26 और विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हो गए. सीरीज के पहले ही दिन बड़ा विवाद देखने को मिला.

पर्थ टेस्ट में बड़ा बवाल

केएल राहुल को आउट दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अंपायरों पर भड़क गए. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा की तरह भारतीय टीम के साथ बेईमानी शुरू हो गई. दरअसल, राहुल जब 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क का शिकार बने तो किसी को भरोसा नहीं हुआ. विकेट के पीछे एलेक्स कैरी ने उनका कैच लिया. मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉटआउट करार दिया तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिव्यू ले लिया. थर्ड अंपायर ने इस फैसले को पलट दिया और राहुल को पवेलियन लौटना पड़ा. वह थर्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे.

राहुल के साथ क्या हुआ?

स्टार्क को पर्थ में सबसे ज्यादा स्विंग मिल रही है. उन्होंने लंच तक भारतीय टीम को इससे परेशान किया. 23वें ओवर में जब वह बॉलिंग के लिए आए तो उनके सामने राहुल थे. पहली बॉल को राहुल ने विकेटकीपर के पास जाने दिया. दूसरी बॉल उनके बल्ले के नजदीक से विकेटकीपर के पास गई. कंगारू टीम के सभी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की. गेंद कीपर के पास जाने पर दो आवाजें आईं. अंपायर ने इस कारण राहुल को आउट नहीं दिया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर रिव्यू ले लिया.

Clear cheating with KL Rahul -

- It was bat hitting pads.

- There was no connection with ball.

- No hotspot used for confirmation.

- 3rd Umpire straightway given out without any evidence, even when Umpire decision was not out.

According to ICC rulebook, it should be not out. pic.twitter.com/hPDiwovRMS

— Subhash (@subhashyadav108) November 22, 2024