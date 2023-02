Kuldeep Yadav: कुलदीप ने फेंकी अपनी सबसे खतरनाक गेंद, OUT होकर विरोधी खिलाड़ी ने किया ये काम और फिर

Kuldeep Yadav Bowling India vs New Zealand: लखनऊ में हुए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में जीत हासिल की. टीम इंडिया ने गेंदबाजों के दम पर मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की. दूसरे टी20 मैच में कुलदीप यादव ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी का दिल जीत लिया. वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे. मैच में उन्होंने एक ऐसी गेंद, जिससे सभी हैरान रह गए. आइए जानते हैं, इस गेंद के बारे में.

कुलदीप यादव ने बरपाया कहर

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने अपनी बॉलिंग से विरोधी बल्लेबाजों पर नकेल कसे रखी और खुलकर बड़े स्ट्रोक नहीं लगाने दिए. उन्होंने अपने चार ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. वह मैच में काफी किफायती साबित हुए. उनकी वजह से ही टीम इंडिया मैच में जीत दर्ज करने में सफल रही.

How about that for a ball! @imkuldeep18 bowled an absolute beaut to dismiss Daryl Mitchell #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia

Watch pic.twitter.com/EpgXWYC2XE

— BCCI (@BCCI) January 29, 2023